Coinbase周四公布第三季（7到9月）財報，由於通膨高漲、利率上升以及地緣政治緊張打擊風險資產需求，比特幣等數位貨幣交易量銳減，使得這家美國加密貨幣交易商呈現連續三季虧損。

不過由於用戶數超出分析師預估，帶動Coinbase盤後股價走升近5％。

Coinbase上季淨損5.446億美元，交易收入比去年同期銳減64％至 3.659億美元，營收年減53.5％至5.764億美元。 Coinbase表示第三季每月交易用戶數達850萬人，雖低於前一季的900萬人，但超出分析師預估的784萬人。