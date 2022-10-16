命案現場？有名女子在網上抱怨社區夜班保全，她表示該名保全從晚間8點就開始睡，她半夜1點去看，該名保全還在睡，而且這名保全不是坐在椅子上睡覺，而是整個人側躺在桌子下睡到打呼，當她叫醒對方時，卻被回應「我在鎖螺絲」，讓她非常無奈；網友一見奇特睡姿笑翻「還以為是什麼襲擊案件」、「怎麼不說抓老鼠 」。

一名女子在臉書社團「爆料公社公開版」發文，並上傳1段25秒影片，她抱怨這名夜班保全從晚上8點開始睡覺，她發現後每隔1個小時將保全叫醒，但是該名保全仍然繼續睡，一直到半夜1點還在睡。

當她叫醒這位夜班保全時，對方則回她「我在鎖螺絲」，但她表示這名夜班保全會躲起來睡覺，還打呼的事情，社區住戶大多都知道，但是住戶們比較善良體貼，因此都睜一隻眼閉一隻眼。

不過，她覺擔心這名保全有健康方便的問題，曾經要對方請假看醫生，卻被拒絕，讓她相當無奈，但是她認為「保全公司的態度、管委會的措施、睡覺社區門戶大開，真不知道我們住戶的門戶安全性在哪裡？」。

住戶拍下社區夜班保全躺在桌下稅到打呼，叫醒對方卻辯稱「鎖螺絲」，讓她相當無奈。（翻攝自臉書爆料公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「很辛苦但也很危險，或許是早上也過度疲勞工作」、「還以為是什麼襲擊案件」、「看到這樣我第一個會先叫救護車」、「看他睡的如此香甜」、「感覺身體欠安」、「他應該是在夢中鎖螺絲吧」、「怎麼不說抓老鼠 」、「嚇死人！這是命案現場嗎？」。