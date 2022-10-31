宜蘭縣長林姿妙上午9時許抵達宜院完成報到程序，說謝謝大家關心。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙、縣府局處長等10名公務員及林姿妙女兒林羿伶等5人，涉嫌貪汙案遭宜蘭地檢署起訴，宜蘭地方法院今（31日）召開準備庭，傳喚林姿妙等15人被告；林姿妙上午9時許抵達宜院完成報到程序，說謝謝大家關心，她簡單做人、認真做事、清清白白，謝謝大家，對今天開庭有信心。

林姿妙涉嫌貪污、特殊洗錢、財產來源不明與偽造文書等罪，宜蘭地檢署在8月間起訴，宜蘭地院今首度開庭；林姿妙面對媒體詢問，她面帶笑容強調，她簡單做人、認真做事、清清白白，對今天開庭有信心，隨即走入法庭。