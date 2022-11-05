新北市副市長劉和然（右1）代表市長侯友宜表揚166位績優居家托育人員。（新北市社會局提供）

新北市社會局今舉辦「托育暨育兒服務專業人員表揚活動」，表揚166位績優居家托育人員、公私立托嬰中心、居家托育服務中心專職人員。泰五林區鍾宜蓁、陳建博夫妻7年共照顧了24位護苗兒（發展遲緩與安置幼童），同時獲頒愛心寶貝獎。

原從事銀行業的鍾宜蓁，因孩子早產腦部受到壓迫行動受限，透過空大課程及保母訓練課程的知識學習，之後帶孩子做復健一直到自己能走路上學，因此發想幫助更多發展遲緩幼童。

鍾宜蓁自2015年起從事愛心護苗，都會特地留2個名額給有特殊照顧需求的幼童，2020年起她甚至鼓勵先生陳建博一起加入護苗行列，兩夫妻至今共照顧了24位護苗兒。

另一位服務於七星區陳素梅也榮獲愛心寶貝獎，因為參加新北市育兒指導員培訓，加入育兒指導行列，每年服務發展遲緩幼兒超過10人以上，協助幼兒及家長改善。

新莊區卓蕙萍榮獲好繪說故事才藝競賽優勝獎，她自2008年起每週到榮富國小擔任故事媽媽，每天陪伴孩子讀繪本、唱兒歌、唸手指謠、講故事，生動的聲音表情吸引孩子更愛閱讀、聽故事，她也同時獲選資深敬業獎及績優育兒指導員獎。

副市長劉和然代表市長侯友宜表揚166位績優居家托育人員、公私立托嬰中心、居家托育服務中心專職人員。劉和然表示，新北市已設立113家公托，年底會達到120家，不僅家數全國第一，收托人數更是一都抵五都；公托加上公共托育合作聯盟、居家保母收托等，家外可收托率高達42％，超過OECD國家的標準36％。

社會局表示，獲得表揚的包含才藝競賽優勝托育人員20名、績優托育人員39人、公私立托嬰中心績優專職人員82名、居家托育服務中心績優專職人員及育兒指導員25人，共166位人員獲獎，其中男性有9名，顯示男性也可以從事托育工作，並有優質的表現。

社會局長張錦麗表示，新北托育人員共6745名，其中男性為176名，占比為2.6％，市府會持續鼓勵男性加入托育專業服務的行列。新北有13區居家托育服務中心及育兒資訊網，家長如有需求，可以透過中心或資訊網找尋專業合格的居家托育人員或托嬰中心，詳情請上網 https://lovebaby.sw.ntpc.gov.tw 查詢。