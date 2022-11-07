南投縣65歲以上老年人口，已經達到20％，成為超高齡社會，長照需求的挑戰正開始；南投縣議員候選人簡千翔，主張放寬據點申請、鼓勵設置日間照顧、全方位照顧老人家，還要促進縣府長照業務整合，成立長照專門局處。

簡千翔是英國教育博士，因為要照顧阿嬤，所以回到台灣，並且開設長照機構，成為長照第一線的業者，並且擔任南開科大長照系的助理教授，對南投的長照生態非常了解，卻也非常的擔憂，擔憂的是南投明明是一個好山好水的地方，本質上非常適合長照產業發展，卻因為缺乏整體的規畫，很難趕得上其他縣市的進步。

簡千翔指出，鄰近的縣市中，雲林縣斗六市有豐沛的醫療資源、嘉義縣的都市計畫以長照需求為中心，而南投的長照又該如何發展呢？

簡千翔針對長照政策，建議放寬據點申請，照顧更多的健康老人；鼓勵設置日間照顧，照顧更多失能老人；興建住宿長期照顧，全方位照顧老人家；促進縣府長照業務整合，成立長照專門局處。不僅減少民眾困擾，也可以減少繁瑣的行政程序。

簡千翔表示，希望一起慢慢變老同時，讓南投的老人家更有尊嚴、更有活力、更健康，也希望南投的議員能更認真，讓南投的議會可以變得更專業。