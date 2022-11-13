副總統賴清德今日到來到仁愛區慶安宮輔選蔡適應和童子瑋。（基隆市議員童子瑋提供／游念育台北傳真）

選戰進入倒數階段，副總統賴清德回防北海岸，來到基隆輔選拉抬聲勢，第一站來到仁愛區慶安宮，由慶安宮主委暨國策顧問童永、現任市長林右昌、基隆市長候選人蔡適應與賴清德的姪子、力拚連任的基隆市議員童子瑋陪同上香，祈求媽祖保庇，11月26日基隆順利延續執政、延續光榮。

賴清德提到，自己出身萬里，童永國策顧問是他的舅舅，都是大基隆的子弟，過去國民黨在基隆長期執政，基隆的進步趨近於零，蟬聯最不幸福的城市；8年前市民給了林右昌與民進黨機會，要我們翻新這座城市，事實證明這9年，基隆港變漂亮、天際線更開闊、車站煥然一新、城市博覽會讓人驚艷、市民光榮感回來了，老基隆人都讚嘆「原來基隆可以這個美、這麼有可能性」。

賴清德回顧，自己在任行政院長時，就對林右昌市府團隊的執行力與規畫力刮目相看，相關政策與經費都最大程度支持，如今各項政績不是開花結果，就是含苞待放、值得期待，自己也是與有榮焉。

賴清德提到，但林右昌的任期只有8年，需要基隆鄉親站出來接下延續的一棒，把這一棒傳給值得信賴的人，就是勤勤懇懇、一路默默在立法院為基隆爭取建設的蔡適應。

賴清德強調，信賴右昌，就要讓優秀、認真、有遠見、有經驗的市政團隊延續，一棒接一棒，就像當年民主前輩們為台灣的民主一步一腳印向前行，走得慢沒關係，但我們要走得穩、走得好。

童子瑋表示，賴清德副總統在行政院長任期內非常照顧基隆的發展，包括育兒津貼、長照2.0、防洪防汛、基隆捷運、大基隆歷史場景再現，還有城市博覽會的榮光等等，相關經費的核定與政策的支持都有賴清德的協助。

童子瑋強調，「市政即戰力，選擇蔡適應」，基隆市政的進步沒有等待實習生成長的空間，接棒林右昌市長的這屆市長很關鍵，對外要接手後疫情時代的城市外交，對內將迎接基隆的「建城四百年」。

童子瑋說，基隆需要的是「即戰力」，蔡適應是外交及國防委員會的委員，也是公督盟認證的多屆優質立委，立委任期6年時間是基隆市政暢通的關鍵，是最熟悉市政的候選人，絕對是能撐起基隆的歷史底蘊。