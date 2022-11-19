民進黨苗栗縣長候選人徐定禎19日下午在苗栗市玉清宮造勢大會，副總統賴清德到場加持。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進苗栗縣長候選人徐定禎19日下午在苗栗市玉清宮前廣場，舉行「拒絕黑金 守護苗栗」苗栗市大造勢，副總統賴清德等民進黨要員到場為徐定禎助選，徐定禎表示，感謝現場2千位民眾用行動證明翻轉苗栗的決心，徐定禎也在玉清宮恩主公面前宣誓拒絕黑金，當選後會「開棺驗屍」！清查被鍾東錦殘害的苗栗土地。

徐定禎在造勢大會中提出三大宣誓，第一大宣誓，他當選縣長後一定要開棺驗屍被鍾東錦殘害的苗栗土地，把砂石山下面的土地挖出來看，看看下面有沒有堆積廢棄土垃圾甚至是有毒的東西。苗栗好山好水不能被黑道黑金破壞，苗栗縣府帶頭包庇鍾東錦農地違法囤積砂石，是否還有更多違法事情埋在砂石山下？就讓徐定禎查清楚。

第二大宣誓，徐定禎要打造「廉能政府」，絕對不會要求公務人員從事任何非法的事，公務人員可以拒絕上面交辦的任何違法事情。一切依法行政，公事公辦，徐定禎要讓公務員可以驕傲喊出「我苗栗、我驕傲」！

第三大宣誓，徐定禎會讓苗栗「轉虧為盈」，加速解決中央對苗栗的財政管控，苗栗要告別財政黑洞、告別黑金政治、告別派系政治，建設苗栗更翻新！

賴清德感性提起已故友人，同為苗栗人的故友秉著服務精神、不慎在醫治病人的過程中去世，賴清德表示，這位善良的苗栗故友讓他認識苗栗，更直言友人在天之靈不會容許苗栗選出黑道縣長。賴清德也盛讚徐定禎有理財專業，可以解決苗栗的財政問題，更力挺徐定禎「開棺驗屍」的誓言。

賴清德強調，要拒絕黑道，唯一的人選就只有徐定禎！徐定禎有決心守護苗栗，當選後一定會追究不法，還給善良鄉親一個公道！請大家給徐定禎與苗栗隊一個機會，為鄉親服務，一起守護苗栗！