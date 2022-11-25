民進黨南投縣長候選人蔡培慧與南投市長候選人賴燕雪，25日、選前之夜在南投舉辦「南投大團結感恩音樂會」造勢活動，副總統賴清德、農委會主委陳吉仲都到場力挺，賴清德說：「南投縣由國民黨完全執政、完全失敗，所以一定要換人、換黨做做看。」要大家支持有專業訓練、傑出人才，能解決問題的蔡培慧。

賴清德說，南投縣一直1黨獨大，若國民黨做得好，沒話講，但事實不是這樣，像李朝卿涉貪污被判450年，現任縣長林明溱沒建設，工商停頓、農業無法升級，造成長年低薪，人口流失3萬多人，可見國民黨完全執政、完全失敗，所以要換人、換黨做做看。

賴清德強調，南投現正沉痾，不是沒有方法，但也沒有特效藥，一定要換人做做看，呼籲選民支持有專業訓練的傑出人才當縣長，才能解決問題，尤其是有心跟南投同甘共苦的蔡培慧，才能改變南投命運。

接著說，若縣長好，南投市只好了一半，呼籲民眾支持擔任4屆縣議員（共17年）且深入基層的賴燕雪，讓賴燕雪一一推動對南投市的理想。

蔡培慧說，她是專業、實在、有能力的人，她一定會做全民的縣長，南投縣百廢待舉，需要有計劃、有能力的人當縣長，更需要中央與地方連結合作，強調「不分藍、綠為南投打拚，任何事，都是蔡培慧的事」。