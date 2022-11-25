余文忠特別打造一輛ＬＥＤ宣傳車，盼望透過別出心裁的方式，讓鄉親認同。（李京昇攝）

苗縣議員余文忠（中）獲縣長徐耀昌、縣長候選人鍾東錦舉薦站台。（余文忠提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣議員第1選區候選人余文忠，前身為在地企業家，4年前以新人之姿高票當選議員，服務地方深獲肯定，今年力拚連任，更獲苗栗縣長徐耀昌、縣長候選人鍾東錦舉薦站台。余文忠25日以車隊掃街拜票，他說，他將繼續秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，為苗栗鄉親服務，並盡己所能幫助弱勢族群。

余文忠在苗栗經營婚宴會館、飯店等企業，也是徐耀昌擔任立委、第1任縣長的特助，在民間熱心公益，經常捐助善款幫助弱勢，並且連續12年捐助縣內11所原住民國中、小學校務發展所需。

余文忠說，她的母親黃瑞蘭經常熱心社會公益、關懷弱勢，他受母親教養，從商以來秉持「取之社會、用之於社會」的精神，他7、8年前因為心臟衰竭、心肌梗塞，動過動脈血管繞道手術，有幸大難不死，讓他發願要更努力幫助更多人，因此才開始從政。

余文忠表示，政治其實跟每個人的生活息息相關，尤其苗栗縣約有1百億元預算，是運用在社會福利、教育、文化等層面，所以他希望自己能透過從政，並運用自己企業所長，來幫民眾爭取更多資源跟建設。

他25日也以車隊在苗栗市、公館鄉、頭屋鄉掃街拜票，並特別打造LED面板宣傳車，希望在選前最後1天，以別出心裁方式，讓大家看見他的努力，他也盼能繼續連任，透過縣議員身分，爭取更多建設補助，並幫助更多弱勢團體。