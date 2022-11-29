繼以軍禮歡迎聖露西亞總理皮耶暨雙邊會晤後，蔡英文總統今在總統府以國宴宴請皮耶總理。皮耶說，在交流的同時，也務必要惦記著給予彼此機會實現目標的人們，也就是國民。要時刻以服務國民為優先，以國民至上。

總統致詞表示，人民之間的連結是兩國關係的基石，臺灣會持續推動獎學金計畫以及華語教學，讓雙方的年輕人更了解彼此，建立更強韌的友誼。

總統致詞時指出，她曾在2019年訪問聖露西亞，親身見證兩國在各領域的合作成果。這些年來，透過許多合作計畫，持續深化兩國關係。

總統說，上個月，臺灣已經重新開放國門。未來，臺灣和聖露西亞以及其他國家的合作交流，也會越來越密切。

總統舉例，就像這個月初，共同在聖露西亞舉辦「臺露夥伴關係商展」，聖露西亞的主廚展現巧思，運用臺灣技術團示範農場的蔬果，製作出結合亞洲和加勒比海元素的美食，加深了兩國的交流以及人民之間的連結。

皮耶總理致詞時指出，旅行、齊聚一堂，從聖露西亞親自捎來問候，這些在兩年多前都是不可能的事。因為全球疫情之故，全世界一夕之間變樣。

皮耶提到，「我們都代表著兩國各自的人民及國家共享的願望，這是超越彼此土地面積與距離差異的」。兩國人民都期盼能有更好的居住環境、教育機會、醫療、人權，與集會結社的自由。這些都是讓世界更美好的共同理想，要攜手共同塑造更兼容並蓄的社會，並且更加保護弱勢族群。