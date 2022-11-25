今晚登場的選前之夜，民進黨新北市長候選人林佳龍邀請蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃等人到場站台，其中擔任壓軸的並不是當初力薦林佳龍參選新北的蔡英文總統，而是副總統賴清德，這樣的登台順序也引起討論，認為賴清德在2024的「後小英時代」接班態勢逐漸浮上檯面。

儘管當初是由蔡英文總統極力推薦林佳龍到新北市參選，不過在選前之夜的最後關鍵時刻，蔡總統卻沒有擔任壓軸陪伴林佳龍到最後，她在晚間9時左右結束致詞後，帶領現場議員候選人呼口號，就趕往台北市替民進黨台北市長候選人陳時中站台。

而在林佳龍的選前之夜現場，最後壓軸的「大咖」則是交給副總統賴清德，他說林佳龍已經打下一場令人感動的選戰，為新北市擘畫出一百多個政策。賴清德呼籲，明天一定要去投票，讓林佳龍當選、讓新北大翻新。

賴清德說，過去就看到林佳龍的專業，但在這次選戰當中看到他全心投入，所以最後一次的輔選，回到故鄉新北市來替林佳龍輔選，也是第13場的輔選，她也希望未來新北市長要有愛心，也要一個能疼惜新北市民的市長。

另外，新北市是台灣的縮影，人口高達400萬，所以這個城市需要有能力、專業、具備國際觀的市長來治理，林佳龍就是這個能夠帶領新北進步的人選，也能成為蔡總統最大的後盾，所以懇請民眾讓林佳龍能夠當選新北市長。