新北市水利局全力整治板橋區湳仔溝，曾經的「黑龍江」，透過水質改善、植栽種植、友善環境的經營管理方式，讓原本髒臭的臭水溝蛻變為生態的新樂園，市府自2020年著手生態調查，至今湳仔溝的生物多樣性紀錄已達140種，特別是動物種類增長50％，證實湳仔溝環境改造及生態復育的成功。

水利局表示，生態調查包含湳仔溝水、陸域生態，調查及蒐集流域內的鳥類、兩棲類、魚類以及核心昆蟲-蝴蝶與蜻蜓等物種、族群量等資料，至今年10月調查成果顯示，湳仔溝的生物多樣性紀錄已經來到58種植物及82種動物，搭配上尊重生物生長模式的治理，可預期未來有更多的生物將使用這條新興的新北都會綠廊。

水利局長宋德仁說，湳仔溝汙染整治工程完成，加上堤坡渠底綠美化後，不僅惡臭沒了、水清了、生態更是回來了，現在除了有水域性鳥類飛入外，三級保育類紅尾伯勞以及台灣特有種鳥類-臺灣藍鵲皆有出現，而被稱為溪流藍寶石的翠鳥，也是這裡的常駐鳥類，另外，河道內的中島設施及河岸綠色植栽孕育濕地生態，讓造訪的水鳥有一塊喘息的棲地。同時也吸引了蝴蝶的到來，包含鳳蝶、粉蝶、弄蝶、灰蝶、青紋細蟌等等生物也成為湳仔溝的新居民，連水質很挑剔的青蛙也成為生態綠廊的一份子。

此次調查也發現許多生態現象，因湳仔溝綠帶範圍廣泛，加上旁邊很多草叢的自然環境遮蔽，很適合一些躲藏在植物裡面的豆娘或蜻蜓，牠們很喜歡在這種有很多植物的水域旁邊活動。另外，斑腿樹蛙也現蹤，說明這附近有牠的棲息環境，應該是當初順著一些鷺科鳥類腳上沾著蛙卵，然後進到這個環境。湳仔溝以自然草澤環境為主，因此有這樣子植物的遮蔽，底下又有一些積水的環境，非常適合青蛙們在這邊生活跟覓食，相信未來會有更多的青蛙會願意進入到這樣的環境繁衍生息。

水利局說，歡迎居民都可以來這邊，利用這一條生態廊道悠閒地散步、騎腳踏車，看見蝴蝶翩翩飛舞、蜻蜓穿梭草叢間，喜迎翠鳥築巢定居、聆聽澤蛙鳴唱，營造人與自然共好的宜居環境。