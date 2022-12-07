Visa 台灣今（7）日宣布 2023 年度卡友禮遇，更攜手在地夥伴首次在台推出「永續旅遊」禮遇，祭出 16 條永續套裝行程及 10 家永續飯店，讓大眾消費者貼近永續消費，持卡人透過 Visa 卡友禮遇平台就能透過消費支持地方循環經濟。

Visa 台灣總經理趙麗芳表示：「永續是 Visa 重要目標，我們已實現碳中和，並預計在 2040 達到淨零排放，更要持續推動永續經濟。本次率先在卡友禮遇平台推出永續旅遊方案，集結台灣各地永續旅遊的典範，與金融機構共同推廣持卡人消費響應永續。非常榮幸與台灣觀光策略發展協會以及許多的地方創生團隊共同合作，讓永續型態的消費更為普及。」

〈 Visa 消費者支付態度報告 4.0 〉報告指出，近 3 成台灣消費者願意將 20％ 以上的家庭收入花費在旅遊上，可見旅遊消費力道持續成長。旅遊趨勢方面，調查顯示消費者將更注重身心療癒（ 95％ ）、品嚐在地美食（ 91％ ）、以及環保永續（ 89％ ），而衛生清潔（ 94％ ）也成疫後旅遊的首要條件。

台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝表示：「永續是觀光產業轉型的關鍵之一，永續旅遊涵蓋環境保護與社會責任兩大面向，鼓勵商家做到對環境的承諾，旅人也可共同肩負起責任。 這次很高興能和 Visa 一起倡議永續旅遊，助力永續旅遊規模化，支持台灣觀光永續發展。」

Visa 「永續旅遊」卡友禮遇提供無限卡與御璽卡持卡人 16 種在地生態與文化的深度體驗，旅遊消費之中回饋地方發展及創造在地工作機會。本次集結台灣東南西北、上山下海、農林漁業、共 10 個鄉鎮與 20 個在地團隊；此外季節性行程採限量限額，讓數位平台賦能清淨的高品質旅遊，降低對地方環境的衝擊。住宿方面，卡友可以選住全球永續旅遊協會（ GSTC ）、Green Travel Seal 綠色旅行標章、或單車友善飯店等綠色永續旅宿認證 10 大飯店。

Visa 也同時宣布 2023 年度卡友禮遇，以全方位以及彈性兩大訴求提供持卡人在出遊、美食以及娛樂多項禮遇，例如出遊即提供機場、高鐵台鐵接送；自駕租車、附駕包車以及計程車與停車場全面優惠；美食方面提供 EZTABLE 餐廳預約 20％ 回饋、 foodpanda 10％ 優惠、星級主廚到府服務。