MSCI最新公布「全球標準指數(MSCI ACWI Index)」成分股的「環境、社會及公司治理評級」報告，將玉山金控ESG評級自AA級提升至AAA級，繼連續第9年入選道瓊永續指數(DJSI)後，再寫下台灣金融業歷史新頁。本次評鑑中全球僅有6％銀行業獲此殊榮，顯示玉山在ESG領域的長期深耕，獲得國際的高度讚賞及肯定。

玉山銀行董事長黃男州表示，很榮幸獲得來自不同國際評鑑的肯定，讓台灣的金融業能躍上國際舞台，但這也代表著玉山的使命與責任，任重而道遠，玉山將持續跨越企業經營的三座大山：綜合績效、企業社會責任及永續發展，發揮金融的正面影響力，結合更多夥伴的力量，共同打造一個社會與自然和諧共生的美麗家園。

2022年全球共有191家銀行參與ESG評等，在7項銀行業主要評鑑項目中，玉山均高於業界平均，特別在消費者金融保護、人力資本發展、環境金融影響力、隱私及資安保護等關鍵議題上，更位列全球金融業標竿水準。報告中亦指出，玉山在金融消費者權益保護的成效卓著，同時玉山的人才培育及管理制度亦有助員工職涯長遠發展，近3年人才流動率均低於同業平均。

國際知名ESG評鑑除MSCI ESG、DJSI外，另外投資人會關注的還有FTSE Russell ESG及Sustainalytics等，依據各自注重的議題及專業背景，發展不同的評分方法論及資料庫。玉山透過參與各項永續評鑑，對標國際最佳實務做法，持續精進內部管理機制及對外的揭露。依據各評鑑最新公布成績，玉山於全部4項國際評鑑均獲得台灣銀行業的最佳成績，也入列全球領先企業之一，顯示玉山的ESG績效已展現國際級的水準。

舉例來說，在各項評鑑都相當重視的人才培育，玉山便是透過系統性地提升員工的永續專業，除了將ESG課程融入各階段的員工教育訓練，更於今年與台灣永續能源研究基金會合作，首創永續金融管理師證照班，完整課程及證照測驗，培育內部更多的永續金融種子，儲備未來永續發展的能量。