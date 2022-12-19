萬海航運（2615）連續五年入選「臺灣永續指數」（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）成分股，並獲頒成分股專屬標章。

臺灣指數公司與FTSE Russell共同發布合編之「臺灣永續指數」，為國內首檔結合完整ESG與財務指標篩選的投資型ESG指數，針對環境、社會、公司治理三大支柱共14個主題、逾300項題對上市公司進行評鑑，並考量各主題曝險程度，綜合評量上市公司ESG整體表現。

萬海不只關注營業績效，也致力實踐ESG永續經營，以具體行動推動環保措施，提升萬海船隊節能減碳以求船舶碳強度指標（CII）等級提升，30艘新造船均符合法規能源效率指標（EEDI Phase3、Tier III），同時全船隊使用低硫燃油，減少對環境的衝擊。

萬海自今年起推動「萬海造樹海，共創新未來」植樹造林養護計畫，落實聯合國生物多樣性公約及永續發展目標。同時攜手萬海慈善基金會，援助國內外的弱勢團體，傳遞希望與善的種子。與陽光伏特家合作「綠能公益計畫」，以創新的綠能公益模式創造四贏的價值；與舊鞋救命國際基督關懷協會和愛女孩國際關懷協會合作「非洲偏鄉水井計畫」於非洲8國挖鑿63口水井，讓乾淨的飲用水成為非洲偏鄉村落的日常。

萬海今年在ESG獲得肯定，入選2022天下永續公民獎永續100強，為國內航商中唯一入選；入選2021 GCBSI大中華企業可持續發展指數台灣企業前三名；取得ISO14064-1:2018及GHG Protocol溫室氣體盤查雙認證；首次填答CDP問卷就取得管理等級（Management level）的佳績。