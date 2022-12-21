高雄銀行代理董事長陳勇勝今（21）日與高雄市立民生醫院院長顏家祺共同推出全台首例「ESG信託」，攜手成為實踐社會責任的最佳夥伴，這也是高雄銀行推廣信託業務跨入ESG領域關鍵的第一步，未來將社會善款交付信託，專款專用落實照顧弱勢。

ESG分別是環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）及公司治理（G，governance）的縮寫，代表企業社會責任。高銀為響應主管機關推動「信託2.0」及「綠色金融」等永續金融計畫，這次攜手民生醫院期望透過雙方的互助互惠，讓彼此成為台灣推動ESG的典範。

高雄銀行表示，高銀積極運用金融資源支持企業永續經濟活動，並持續投入ESG發展目標，不管是響應政府發展綠色能源的政策，積極推動光電產業貸款或善用信託機制與社政單位及社福團體攜手幫助弱勢族群解決社會問題等，積極打造多元化的永續金融服務，以實踐社會責任為目標。

民生醫院發展以高齡長照為特色，以成為「台灣ESG最佳社區醫院」為願景之公立醫院。雙方聯手開展跨業合作，攜手推動「ESG信託」，將社會的善款交付信託，專款專用落實照顧，讓受虐兒、高齡失能者以及特殊疾病弱勢族群，能獲得妥善的照顧，並感受到社會的溫暖。

陳勇勝指出，高銀辦理具公益性質的客製化信託服務在市場上有口皆碑，將持續深耕ESG，全力配合地方社政單位、社福團體、安養醫療院所、大專院校或社區活動等發展需求，舉辦多場信託宣導座談會，並提出信託回捐社會公益之專案計畫，將信託手續費以捐款方式回饋至轉介信託案件之社會局處救助專戶，善盡企業社會責任。