彰銀(2801)今年發布「氣候相關財務揭露（TCFD）報告書」，委請英國標準協會（BSI）進行第三方查核，順利取得「第五級：優秀」最高等級（Level 5+: Excellence）認證，較去年Level 5: Excellence提升。

彰銀主動面對氣候變遷對銀行帶來風險與機會，去年成立氣候相關財務揭露工作小組，執行氣候風險辨識、衡量、監控及報告事項，貫徹對氣候風險與機會因應作為。此次認證顯示彰銀致力減緩氣候風險衝擊、掌握轉型商機，以具體行動實踐淨零排放目標的努力成果。

彰銀於今年世界地球日簽署加入赤道原則協會，未來將以ESG相關指標為重要衡量基準，將環境及社會風險管理內化至專案融資授信審核流程，並建立風險控管機制及流程因應，並開發經濟發展與友善環境並存的綠色融資商品，引導企業低碳轉型。

彰銀6月正式簽署加入科學基礎減量目標倡議（SBTi），為台灣首家承諾依循SBTi設定減碳目標的公股銀行，以提升各階段減碳目標設定的切合度與行動規畫執行效益，打造具競爭力的各項綠色減碳策略與商品。

彰銀表示，今年推出的「永續績效連結授信優惠貸款專案」，透過連結貸款利率與企業可持續發展的ESG績效表現，鼓勵企業重視氣候變遷、減碳及永續發展等議題，促進永續金融發展的良性循環。

彰銀以綠色金融為核心，透過資金挹注及金融商品與服務協助企業低碳轉型，藉由市場參與（投資永續發展債券）、產品與服務開發（推動綠色貸款商品）及資源效率提升（綠色採購、推動碳中和分行、使用再生能源），來創造盈餘價值及節省營運成本。

彰銀指出，藉由身為機構投資人及資金提供者的金融影響力，重視投資標的ESG實踐情形，驅動正向投資力量，力求於經濟成長、環境永續及社會發展間取得平衡。