中國人民銀行官網30日公告人行行長易綱在十三屆全國人大常委會第三十七次會議上作國務院關於金融工作情況的報告，介紹2022年金融工作進展成效，並提出下一步工作考慮，要繼續實施穩健的貨幣政策，並進一步推動金融機構降低實際貸款利率之外，也明確表示要提高直接融資比重，增加長期資本供給，滿足不同類型、不同生命週期企業的多元化、差異化融資需求。

具體方式也包含堅持「建制度、不干預、零容忍」方針，加強資本市場基礎制度建設，適時全面實行股票發行註冊制，進一步提高上市公司品質，壯大各類中長期投資力量，強化投資者保護。

而《報告》中也指出，要穩妥推進並儘快完成平台企業金融業務整改，實施常態化監管，既堅持「兩個毫不動搖」，支持資本依法依規開展投融資活動，又堅決防止資本無序擴張。

在金融監管方面，報告中指出，要全面加強和完善金融監管，進一步提升金融監管有效性，彌補監管短板，並將在中小金融機構風險化解、保持房地產融資平穩有序、嚴厲打擊非法金融活動等領域發力，形成「好人得好報、壞人得壞報」的正確預期，建立維護金融穩定的長效機制。