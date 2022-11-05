儘管美國就業報告超出預期強勁，不過多名聯準會（Fed）官員仍表示，考慮在下月決策會議進行政策轉向（Fed pivot），透過縮減升幅、延長升息時間與調高終端利率來取代目前的激進升息政策。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）在10月就業報告出爐後不久接受媒體訪問。他表示數據顯示「就業市場仍舊緊俏」，不過他個人已準備好針對未來升息進程採取較謹慎的態度。

他進一步解釋這可能意味放緩升息步調、拉長升息時間與提高終端利率目標。

Fed在月初會議第四度調高利率3碼，不過它在會後聲明也暗示最快將在下月會議轉向縮小升幅，讓經濟有時間吸收40年來最快的貨幣政策緊縮。

除了巴爾金，芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）與波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）也呼應該政策轉向的說法。柯林斯是今年Fed利率決策小組FOMC的投票成員。

伊凡斯指出，Fed目前已經不再需要超前部署的升息做法，他說此刻是開始尋求合適的限制程度，讓Fed有一些空間觀察後續的數據表現，以避免升息過度。

柯林斯在布魯金斯學會發表演說時則表示：「我相信現今是把焦點從升的多快或是升息速度，轉向升至多高水位。」她補充10月就業報告當中的部分項目，已顯示通膨壓力可能開始減緩的跡象。

Fed利率期貨投資者目前對於下月會議將隔夜利率調高兩碼的押注已經超出3碼。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡西卡里(Neel Kashkari)則提到，最新出爐的就業報告凸顯Fed在對抗通膨方面仍有更多工作要做。他認為終端利率可能上看4.9％左右，將比Fed先前預期的4.6％還高。卡西卡里也同意現在是考慮放緩升息的合適時機。

美國4日發布的就業報告，雖然新增就業人數高出預測，但部分領域的就業機會增加已開始放緩。此外該報告還指出失業率攀升到4.7％，意味就業市場吃緊的情況已有緩解跡象。