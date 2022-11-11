美國聯準會（Fed）11月再度升息3碼，最新通膨數據優於預期，美國企業基本面仍保持強勁，9月高達1,700億美元面額的投資級債券評級被調升至A級以上，為近一年來最大升幅，顯示相關企業即使在利率上升環境，仍保有健康的財務體質、企業違約風險下降，有望提供收益，值得長期關注。

瀚亞投資美國投資等級債券基金研究團隊指出，回顧美國投資級債市，8月共有193.9億美元的資金淨流入，為今年以來首次資金淨流入，顯示投資級債逐漸重回加碼投資工具。年初以來各大央行持續上調利率打擊通膨，股債市場皆出現資金外流的現象。隨美元投資級債券殖利率上升，當前已超過6％，越來越具投資吸引力，近期吸引資金流入。

瀚亞投資美國投資等級債券基金研究團隊強調，就目前美國投資級債殖利率來看，從該指數成立以來，出現的機率僅15％，未來六個月的平均報酬可達5.65％、最高報酬甚至可達19.41％，持有一年平均報酬可達12％、最高報酬可達31.07％，表現相對出色，建議利用這波美國投資級債高殖利率彈升，掌握布局收益機會。