日本政府11日宣布和豐田、索尼、軟銀等八大企業共同投資700億日圓（約4.9億美元），建立新公司Rapidus發展後5G時代最新半導體技術，聲稱這是日本重返全球半導體市場霸主地位的「最後機會」。

日本經濟產業省表示Rapidus公司名源自拉丁文，意思是「迅速」，期許日本半導體業加速發展。上述資金將投入最新半導體技術的研發與晶片生產計畫，而日本將與美國密切合作。

日本政府預定今年建立Rapidus旗下第一座研發中心，但最新晶片恐怕要接近2030年才能量產。

參與投資Rapidus的日本企業除了豐田、索尼、軟銀之外，還包括恩益禧（NEC）、NTT、汽車零件大廠電綜（Denso）、記憶體大廠鎧俠（Kioxia）。上述七家公司分別對Rapidus投資10億日圓，而參與合作的第八家企業三菱日聯銀行投資3億日圓，其餘資金由政府補助。