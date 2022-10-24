明年一月起最低薪資將調整，而一般接案時薪行情今年下半年也有增加的趨勢，根據PRO360達人網統計，近兩年平台上以勞務型接案工作時薪報價，年增幅最多的是「鐘點清潔」455元增加到497元，增幅達8.45%，而「跑腿外送」，從2021年平均時薪278元漲到300元，增加約7.33%。「美容美髮類」，報價從945元漲到984元，增幅達5.64%!

PRO360達人網董事長李倫家表示，目前基本工資調整為25,250元，時薪為168元。自明年起每月基本工資調整為26,400元，時薪為176元，調幅約為5%左右，也反映了普遍勞務接案市場的費用增幅。而接案市場屬於短期的交易，雖非屬勞動契約，以時薪來看也高於最低薪資，不過依照市場需求量，和勞務的特殊性，以及個人服務品質，也多少有調整空間。

進一步觀察漲價前十名的勞務型接案，又以按摩服務的案件薪資最高，今年報價平均一小時費用為1,029元，美容美髮類居次，要984元。

（表／PRO360達人網提供）

李倫家表示，現在雙薪家庭多，勞務外包的情況也比較普遍，不過技術含量低的類型，因為進入門檻低，競爭激烈，報價不容易提高，尤其像「接送服務」，現在網路叫車平台多；到府煮飯這類取代性高，因此價格增幅有限。

李倫家建議，接案工作者可依照年資、經驗以及服務內容來調整報價，透過費用來做市場區隔、篩選客戶，短期內或許會面臨案量減少的陣痛期，不過若是接案者可以提供加值服務，淡化漲價帶來的衝擊，可讓案源穩定，也提高競爭力。