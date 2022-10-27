旺宏(2337)第三季營運旺季相對不旺，但獲利表現仍符合預期，而公司也專注利基型產品，獲利較不易受消費性產品價格波動影響，且未來進入5G、IoT、車聯網時代，將帶動更多NOR Flash需求。不過庫存調整將持續至2023上半年，法人給予旺宏區間操作之投資建議，操作區間26~38元。法說會後一日遭三大法人賣超近2千張，周三股價下跌近半根跌停，然周四量縮股價收近持平，表現止跌回穩。

旺宏今年第三季營收114.72億元，季增1.16%、年減23.39%，戰爭、通膨、Covid封控使需求下滑，第三季為日系客戶出貨旺季，帶動ROM比重直升，不過Nand、NOR產品均受庫存調整影響營收均較第二季下滑。毛利率受產品組合影響下滑至44.21%，略低於法人預期，業外受惠於台幣貶值之匯兌利益及轉投資利益而認列獲利4.23億元，稅後淨利25.0億元，季減14.83%、年減53.96%，EPS達1.35元，雖然單季旺季相對不旺，但表現仍符合預期。

第四季進入旺宏傳統淡季，在終端市場需求仍不明朗下，庫存調整持續，今年第三季存貨153.8億元，仍較今年第二季的152.4億元略高，存貨中ROM占比45%，NOR占35%，NAND占20%，預估庫存調整持續至明年第一季。而旺宏因應需求放緩，今年第四季將降低產能利用率20~25%，法人預估，旺宏今年第四季營收90.28億元，季減21.3%、年減37.93%，稅後淨利10.48億元，季減58.06%、年減71.60%，EPS達0.56元。更預估2022年營收434.38億元，年減14.11%，稅後淨利94.13億元，年減21.32%，EPS達5.07元。

展望明年2023年，受全球消費放緩，各大廠仍需時間庫存去化，預估最快明年第二季庫存降至健康水位，NOR Flash之長期需求穩定，預期價格將持穩，旺宏積極拓展高密度、非大宗消費性產品，降低陸廠殺價競爭之影響。公司看好未來車用、工控、醫療等應用需求強勁，降低通訊、電腦、消費性產品依景氣波動之影響，公司已打入前五大車用供應商，隨著車用電子穩定成長，旺宏將受惠於車用穩定訂單及較佳的毛利率。法人預估，2023年旺宏營收407.11億元，年減6.28%，稅後淨利58.29億元，年減38.08%，EPS 3.14元。

旺宏為全球前二大NOR Flash廠，公司專注於高密度NOR Flash，並跨入車用、工控、醫療、網通等利基型產品，獲利較不易受消費性產品價格波動影響，且未來進入5G、IoT、車聯網時代，將帶動更多NOR Flash需求。儘管目前評價已落於歷史區間下緣，不過考量到終端需求未見回升，庫存調整將持續至2023上半年，短期成長動能有限，因此給予區間操作之投資建議，操作區間26~38元。