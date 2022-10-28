聯發科（2454）釋出第四季財測展望，預期第四季合併營收以美金對台幣匯率1比31.5計算，將在1,080億至 1,194億之間，與前一季相比，約下降24～16％，與去年同期相比，約減少16～7％。營業毛利率預估將為47～50％。聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，多數客戶仍下單保守，預期客戶庫存調整最大影響可望落在本季。

蔡力行表示，展望第四季，在全球總經環境及市場需求的不確定性下，即使通路及客戶庫存已較前一季減少，多數客戶下單仍然保守，我們預期客戶的這些調整對我們業務的最大影響將會反應在第四季，我們已觀察到較早進行大幅度庫存管理的客戶在第四季已恢復部分的拉貨動能，這可能表示在2023年上半年將有機會看到更多補庫存的需求。

蔡力行說，2022年對半導體產業來說，有許多無法預期的國際事件、地緣政治的不利影響以及總經不確性，儘管全年營收低於原先預期，在這困難的市場環境下，聯發科技依舊將在2022年創下全年營收及獲利的歷史新高。