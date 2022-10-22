九合一選舉倒數只剩30幾天，中選會日前公布確診者不得出門投票，引發爭議。對於投票規定是否有調整的可能，疫情指揮中心指揮官王必勝21日表示「答案是肯定的」。此議題也引發網友關注，有網友則是認為「反正都沒要管了，都要感冒化處理。早一個月，早半年有差嗎？」但也有人表示「確診是要投什麼票？當之前乖乖居隔的人是傻子」。

對於投票規定是否有調整的可能，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝21日表示「答案是肯定的」，假設確診趨勢往下，疫情能夠到比較穩定的狀態，會對管理措施進行調整，減少受到影響的人，讓更多人能去投票。

至於確診者投票議題，不少網友在《LINE TODAY》相關報導底下留言討論，有近百則留言，有人認為「為了選舉不擇手段，髮夾彎」、「如果可以，那為什麼還要隔離？」「命都要沒了，還滿腦子投票？」「確診者出門傳染給別人良心過得去嗎」、「原來確診可以出門喔」、「既然確診者可以出門投票，那還管制個屁啊」；但也有人表示「確診者可以通訊或電子投票（唐鳳專業）吧！沒有人願意染疫確診，政府早可預先制定投票作業吧」、「可以數位化的東西...」。