蔡英文總統今接見「111年中華民國優良商人、優良外國駐台商務單位、優良外商、優良老店、菁英老店、台灣餅得獎人」，感謝得獎人在疫情期間與政府一起打拚，期望在疫情過後的新階段，打開更多新商機，一起努力讓台灣繼續在全球供應鏈當中，占有關鍵的一席之地。

總統致詞時指出，第這次的得獎人來自許多不同領域，不但肯定得獎人在企業經營的卓越成就，也見證台灣在許多產業面向，都各自有蓬勃的發展。

總統說，「優良商人」得獎人包括「六大戰略產業」當中的半導體業、電子業及製造業者，也有許多台灣的隱形冠軍。 像是大瓏企業在全球醫療器材，尤其是電燒手術刀，占有關鍵地位；她參訪過的薛長興公司，也積極研發自製關鍵材料，達到潛水衣市占率全球第一，這些都充分展現台灣企業的創新研發精神。

總統指出，「優良外商」的得獎人來自綠能、金融、醫藥及通訊產業等領域。目前台灣正在努力邁向2050淨零轉型，感謝外商朋友分享寶貴的經驗，共同促成世界整體的永續發展。

總統感謝大家看好台灣，選擇來到台灣一起打拚。她說，這次得獎的荷蘭商海尼根台灣公司，來到台灣已經20年，也在今年決定深耕台灣及在台設廠，她非常的歡迎；在這裡，她要特別感謝「優良駐台商務單位負責人」，為台灣和許多重要的國際夥伴促成很多重要的經貿交流。

總統認為，台灣的經濟發展非常多元，在邁向國際化的同時，也在傳統產業不斷創新，帶來非常大的商機。這次「優良老店」、「菁英老店」以及「台灣餅」的得獎人，都具有傳承創新的特質。

總統感謝業界先進在疫情期間與政府一起打拚。她說，這個月13日，國門已經正式開放，各種國際交流都會陸續恢復，也會更加活絡。希望各個產業領域的先進，也都能在疫情過後的新階段，打開更多新的商機。一起努力，讓台灣繼續在全球供應鏈當中，占有關鍵的一席之地。