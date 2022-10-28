面對新冠疫情還不能鬆懈！指揮中心發言人莊人祥指出，台灣今（28）日確診新增3萬4556例，比上周五的個案數還要少7.1%，不過台大醫院的醫師李正喆稍早發文透露，身邊有許多患者、醫師接連確診，讓他驚覺：「疫情在私底下燒得很旺，只是檯面上看不到」。

台大醫院口腔顎面外科主治醫師李正喆在個人臉書發文，列舉近期他身邊確診的對象，包含：「開完刀要出院的病人、將要開刀的病人、負責開刀的醫師、受訓的總醫師、門診住院醫師以及外傭」。而指揮中心近來卻說每日確診人數下降，疫情逐漸趨緩，讓他感到不解：「可是從我周邊的環境來看，實在看不出有這樣的趨勢」。

李正喆直言，「看來疫情私底下仍然燒得很旺，只是檯面上看不到」，更呼籲民眾要提高警覺，目前還是不能對新冠肺炎掉以輕心。

貼文曝光後，也引來許多網友留言，「的確是這樣，我媽媽住院時隔壁床確診；太太手術時醫師也確診，台大門禁這麼森嚴，還是躲不掉」、「我身邊至少超過一半都當黑數，更不用說其他偏遠地方的」、「我在急診室內，看到一堆確診者，真的有強烈的感覺」、「好慘…一直循環」、「周遭的朋友越來越多人確診，這是事實」。

指揮中心今（28）日公布國內新增3萬4556例本土個案，較上周五的3萬7196例，下降7.1％，其中以新北新增6048例居多，其次依序為台中4868例、高雄4207例、桃園3450例、台南3183例、台北3116例。