民進黨新北市長參選人林佳龍今(28)日在臉書表示，淡水總部昨(27)日成立，他因確診改以視訊與大家「合體」，並與總統蔡英文以及披上林佳龍候選背帶的前立委呂孫綾，報告過去所推動、完成的淡水重要交通建設，以及未來要爭取、做到的福利。林佳龍感動表示，隔著螢幕，仍能感受到驚人的團結氣勢。

林佳龍在臉書表示，昨(27日)晚是他淡水總部成立的日子，因確診的關係，沒辦法親自到場，改以視訊與大家「合體」，感謝新北隊夥伴擔任他的分身，以及不畏風雨來相挺的鄉親，隔著螢幕，他仍能感受到驚人的團結氣勢，十分感動！透過現場即時連線，林佳龍與多次到新北助陣的蔡總統以及呂孫綾，共同與市民朋友們報告，過去所推動、完成的淡水重要交通建設，以及未來要為鄉親們爭取、做到的福利。

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針對淡水地區，林佳龍提出「北海七星計畫」，要透過便捷的交通路網，將北海岸、東北角、淡水河北側，串連成世界級的觀光景點，讓人流、物流、金流，因為觀光車流而匯流！尤其新北市升格12年，但生活品質卻沒升級，是因為鄉鎮地區被邊緣化，林佳龍認為，新北市要作為首都圈領頭羊，一定要推動廣域治理，讓區區有特色，才能促進城鄉均衡發展。

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林佳龍表示，如同蔡總統所說，現在新北最需要的改變，就是「選出有能力、有執行力的市長」，即便這次選舉非常艱辛、對民進黨而言是苦戰，「但我們不會放棄、會更加努力衝刺！」林佳龍拜託大家，一人拉十票，讓翻新更有力，「11月26日，1號林佳龍一票、18歲公民權一票、民進黨議員一票，大家團結同心，新北一定贏！」