國內近期陸續推動多項鬆綁措施，中央流行疫情指揮中心先前也預告最快11月檢討口罩令。對於11月7日有無鬆綁機會？指揮官王必勝表示，口罩鬆綁的前提是疫情穩定下降，大致上希望11月可以下降到一定程度，就可以開始討論，而不是實施，應不會在11月7日實施。

王必勝表示，依照目前的發展趨勢，疫情正在下降中，幅度不快，如果趨勢不變，可能要12月才會到萬例以下。口罩的開放會分階段處理，各階段開到什程度可以繼續討論，要看各界、大眾的意見。

對於要如何分階段開放？王必勝表示，大致上，我們會參考其他國家，有些是用室內外來分，有些是指定特殊的場合，比如密閉的大眾運輸、醫院、長照機構需要戴，其他則不需要。強度上也有分別，比如規定要戴或建議要戴，都是我們的考量之一。

至於確診者隔離天數是否能縮短為5天？王必勝表示，專家還未達成共識，結論是看看這周狀況，下周再開會討論，下周是否有共識也不清楚，要等討論完才知道有沒有縮短、縮短幾天、實施日期等。