台灣在愛滋照護領域領先全球，不僅達成聯合國呼籲的「90-90-90」目標，愛滋感染者透過穩定治療而消除傳染力，也逐漸拋開污名標籤。但根據民間團體調查發現，國內超過6成感染者曾在就醫時受到權益侵害，每4名感染者就有1人曾因身分而被拒診。

國際愛滋病學會（IAS）自2016年起發起「我與我的健康照護者」活動，今年首度在亞太區舉行，由台灣感染誌協會、台灣關愛基金會、台灣新滋識同盟與台灣紅絲帶基金會共同協辦，台灣共有23組感染者及照護者提名，最終選出4組獲獎。

HIV感染者Jason和馬偕醫院個管師Ivy是得獎組別之一，Ivy回想新冠肺炎疫情爆發時，Jason染疫住進醫院隔離病房，但匆忙之下沒辦法戴上充足的HIV抗病毒藥物，因此急忙向Ivy求助，在跨院個管師協調之下，順利將每天一顆的口服藥送到Jason手上，免於治療中斷的危機。

此次活動評審之一、台灣愛滋病學會理事長洪建清表示，台灣有很好的個管師制度，但醫療制度還不是這麼友善，還需要多方面的努力，提供醫療人員和民眾適當的教育，讓他們了解，只要病人好好接受治療、病毒量檢測不到，就不會透過性行為或醫療行為傳染給他人。

疾管署副署長羅一鈞表示，台灣在愛滋照護領域領先全球，多年的成效不僅達成「90-90-90」目標，感染者也不再需要躲躲藏藏。他指出，近幾年愛滋照護的觸角逐漸擴張，全台共有80多家指定醫院、70多家指定藥局，讓感染者可以在下班後或周末領藥，以及3家指定診所，分別在新北、台北、高雄，就近提供愛滋診療服務。

本次獲獎者之一、愛滋感染者權益促進會社工張正學表示，雖然現在法律明文規定不能拒絕治療HIV感染者，但感染者就醫碰壁的情況蠻多的，例如醫院安排檢查或手術時，把感染者排在最後一位，或者是要求自費等，用很多方式來婉拒感染者。

11年前感染HIV的Yoyo目前擔任台灣感染誌協會理事，也是本次活動獲獎者。他表示，自己很幸運沒有在醫療場域受到歧視，但我希望每個愛滋染者都這麼幸運，讓這件事變成日常，不只是在感染科看診時沒有標籤，在其他科別也不會再被婉拒。

另一位獲獎者Yuki也分享，自己到診所接種疫苗時，面對櫃台人員詢問身分別，他直接了當表示「我是HIV感染者」，進到診間後，醫師有些刻意地詢問「最近還好嗎？要繼續加油喔！」讓他感覺相當窩心，也能感覺到醫師的用心。

本次獲獎的感染者和照護者一同呼籲，「感染者遇到友善醫療環境」不應該當成是幸運的故事，希望能夠和各科別醫療人員達到更深的溝通，消除醫病之間的誤會和障礙、融化長久以來的冰山，希望大家一起幫愛滋感染者撕下標籤。