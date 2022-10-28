2022九合一選舉不到1個月，高雄市美濃區里長選舉今年相當激烈，第一次參選的陳姓里長候選人，涉嫌以盒裝茶葉行賄選民，檢方昨天傳喚陳姓里長候選人等人到案，訊問後認其涉嫌投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，法官審理後認為無羈押必要，諭知10萬元交保，受賄選民訊後請回。

橋頭地檢署主任檢察官謝長夏與周子淳於10月26日指揮法務部調查局高雄市調查處及高雄市政府警察局旗山分局，偵辦高雄市美濃區某陳姓里長候選人違反公職人員選舉罷免法案件，經通知相關涉案人到案，檢察官訊問後認被告陳涉嫌以價值500至1000元的茶葉禮盒，贈送林姓選民等人，並要求投票支持他，其犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。

案經橋頭地院法官審理後，法官認為被告無羈押之必要，諭知交保10萬元，檢察官已對此裁定提出抗告。檢方表示，橋頭地檢署自10月24日起成立「選舉查察聯繫中心」，由專責人員24小時接聽檢舉電話，橋檢對於檢舉人身份均有嚴謹之保密措施，因此呼籲民眾勇於檢舉不法（檢舉專線（檢舉專線 0800-024099 撥通後按 4），共同為乾淨選舉努力。