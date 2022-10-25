ABF載板需求近期雖因產業庫存調整略有修正，但整體需求續強、狀況持穩，明年可望延續成長。ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)昨（24）日帶量強彈，今（25）日在大盤再度重挫下持續強勢，開高後持穩紅盤，表現優於大盤。

其中，景碩開高後在買盤敲進下上漲3.41％至106元，截至午盤維持近2％漲幅。南電上漲1.69％至211元，截至午盤維持近1％漲幅。欣興開高後於平盤上下震盪，最高上漲1.23％至123.5元，截至午盤維持紅盤、小漲約0.5％。

雖然下半年半導體產業進入庫存調整周期，部分客戶略為調整載板需求，BT載板受消費電子需求下滑影響壓力較大，但ABF載板的調整缺口仍隨即被補上，整體需求維持健康。

在部分客戶拉貨動能恢復下，法人預期載板三雄第四季營收仍可維持與第三季相當高檔。

景碩執行長陳河旭昨日受訪時表示，先前供需短缺的ABF載板，目前雖因市況修正而轉為平衡，但報價維持平穩狀態，目前載板產業市況已經見底。明年尚需觀察俄烏戰爭及中國大陸封控2大變數，但就產業面或景碩本身營運而言「都不用擔心」。

陳河旭指出，雖然廠商持續開出ABF載板新產能，但在人工智慧（AI）、高速運算（HPC）、軍事、工業用帶動下，ABF載板需求仍穩健成長。目前市場普遍預期景氣會在明年中旬反彈，待市況回穩、需求恢復正常後，屆時ABF載板供需將再度轉為短缺。