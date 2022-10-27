匯豐銀行今(27)日舉辦第四季線上投資展望說明會，針對4Q的投資主軸，匯豐銀聚焦在「能源轉型及自主」、「對抗通膨」。應對通膨和地緣政治風險，匯豐銀行偏高比重配置全球能源板塊(包括潔淨能源)，並推出「能源轉型及自主」的精選投資主題，認為傳統能源公司與新能源公司的前景亮麗，受惠石油和天然氣價格高漲。同時其投資策略強烈偏好具備能力應對氣候變化及結構性挑戰的具抗逆力公司，以及環境、社會及治理（ESG）表現出眾的公司。

匯豐(台灣)銀財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部主管李勝凱指出：「俄烏戰爭促使各國大力發展可再生能源以加強能源安全及自主，加速推動潔淨能源和綠色轉型的大規模基礎建設投資。隨著冬季臨近，歐洲面臨能源危機，市場對能源的季節性需求增加，利好能源價格和能源股。最近石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）宣佈每天減產200萬桶原油，加上OPEC+的閒置產能緊張，將支持油價穩定在高位。預測今年第四季布蘭特原油平均價格每桶100美元，明年布蘭特原油平均價格可維持在每桶95美元水準。」

匯豐在第四季新推出的另一精選主題是「對抗通膨」，展示在通膨升溫的環境下，應對通膨風險的策略和投資機會。李勝凱強調：「通膨居高不下的原因之一是租金高昂，因此投資於美國多戶型住宅租賃具吸引力，預料物流資產的需求也持續穩健。全球能源和消費必需品股票受益於石油和天然氣價格走高和食品通膨，我們看好具有強大市場領導地位和強勁盈利的能源和消費必需品股票。」

李勝凱表示，在市場高度波動下，經常會製造出許多投資機會。首先，匯豐銀行建議保守的投資人可以考慮配置在中至短天期投資等級債券。利用市場的波動，投資人也可以配置一些結構型商品，這些結構型商品在市場波動大增時，條件也會跟著比較優惠。保守的投資人可以考慮一些保本型的結構商品，在本金獲得保障之餘，有機會賺取較定存高的收入報酬。投資在未來10年能夠引領世界產生變革的領導公司，或者趁著股價波動性高，投資在股權連結的相關結構型商品，設定一個合適的投資價位逢低承接這些股票。