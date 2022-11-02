華南永昌投信邁向ESG永續投資新紀元，全球減碳腳步加速，不僅企業面臨減碳轉型挑戰，投資人也將面對截然不同的投資環境。華南永昌投信今年特別與臺灣指數公司、台北大學及ICE洲際交易所合作，推出公司首檔ESG基金「華南永昌環境永續傘型基金」，兩檔子基金皆符合ESG審查新制，也是投信第一家採用本土ESG評鑑做為篩選標準的基金，為投資人從台灣到全球，精準布局永續商機，該基金預計在11/7～11/11啟動募集，邀請投資人用投資再現地球生命力。

華南永昌投信董事長黃昭棠指出，減碳行動已是全球進行式，美國早前通過預算達4,300億美元、史上最大氣候法案，旨在應對氣候變遷、加速企業減碳轉型，歐盟也在今年通過新版「歐盟分類法」，進一步提高綠色經濟活動要求，相關碳計價、碳稅問題將是企業未來一大挑戰，如果企業現在不做環境永續準備，未來勢必面臨無法控制的風險產生，投資人同樣必須審慎因應。

此次「華南永昌環境永續傘型基金」包含「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」及「華南永昌全球碳中和趨勢指數基金」兩檔子基金。其中，「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」所追蹤之指數，是由臺灣指數公司與台北大學企業永續發展研究中心合作編制的「臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數」。

臺灣指數公司表示，此次與華南永昌投信、台北大學共同合作的「臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數」，從流通性、市值、殖利率等層層篩選，並採用由台北大學企業永續發展研究中心獨立研發的SEED評鑑，為企業ESG永續表現進行評估，從中篩選30檔指數成分股追蹤，兼具企業永續成長性與高殖利率優勢。

台北大學企業永續發展研究中心團隊表示，此次指數成分股除了符合SEED評鑑分數在前1/2內，同時也要在「環境友善評鑑模組」的前1/2排名中，並排除環境友善評鑑黑名單，對於企業永續要求相當高。值得一提的是，SEED評鑑為目前針對國內上市櫃企業ESG評鑑涵蓋量最廣的參考指標，2021年共針對561家企業評鑑，預計今年將突破700家，持續擴大永續投資池。

另一檔子基金「華南永昌全球碳中和趨勢指數基金」，則是追蹤「ICE FACTSET全球碳中和趨勢指數」，由ICE洲際交易所針對全球碳中和產業鏈追蹤布局，包括乾淨能源技術生產、乾淨能源公用事業、能源儲存和效率、綠色交通、環境和汙染管理等，為全球2050碳中和搶先布局企業轉型、新科技機會。

ICE洲際交易所表示，因應未來全球減碳發展，全球企業都將面臨更高的挑戰，但也同時創造出嶄新的投資機會。這些年ICE團隊積極為整個亞洲的市場參與者提供廣泛的資料和分析，期待透過此次合作機會，與華南永昌投信共同擴大ESG投資產品，並在不斷變化的投資市場中，更精準掌握風險及投資透明度，提供投資人更好的投資工具。

黃昭棠強調，這5年來，全球氣候基金相關資金規模成長了8倍，永續投資已是投資人不可忽視的趨勢所在，在近期波動較大的市場環境，投資人可透過追蹤相關環境永續指數來分散投資風險。「華南永昌環境永續傘型基金」不僅追求永續願景，更關注公司體質與獲利能力，從台灣企業到全球碳中和概念股，為投資人打造由下而上、攻守兼備的投資布局。