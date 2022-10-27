美國對中國大陸祭出半導體管制，經濟部今日也於行政院會報告「美國對中國半導體管制及我方因應策略」。行政院長蘇貞昌指出，經過行政部門及業界共同分析後發現，相關管制禁令集中在高階運算的運用及製程設備，對台灣半導體業者影響有限，將持續鞏固優勢。

行政院發言人羅秉成於院會後記者會轉述，蘇貞昌指出，半導體製程複雜，是台灣40年來的累積跟努力，未來仍須努力維持屹立不搖；蘇貞昌說，此次美國管制中國半導體，相關措施包括透過製程設備、先進運算晶片、超級電腦、人員限制、增列實體清單等，管制非常到位、精準，但經過行政部門及業界共同分析後發現，相關管制禁令集中在高階運算的運用及製程設備，對台灣半導體業者影響有限。

蘇貞昌說，台灣半導體成為全球供應鏈關鍵力量，IC製造占全球63％、封測占58％都是全球第一，IC設計22％全球第二，台灣的半導體模式是難以複製的生產模式，難以替代的夥伴，他也指示副院長沈榮津跟相關部會與業者研議，出半導體未來發展策略，政府將大力支持，鞏固台灣半導體競爭優勢。

經濟部則指出，考量美中科技戰的後續發展，以及維持半導體對臺灣在經濟、國安面向上的影響力，政府有必要持續維持我國半導體的競爭優勢。除了提供水、電、土地等優質基礎投資環境外，請經濟部與相關部會與業界研議後，提出半導體發展戰略，從強化租稅優惠鼓勵研發，到鬆綁人才延攬等相關規定、材料設備在地化生產，政府都將全力支持半導體產業的發展，以持續維持臺灣技術最先進、生產最效率，聚落最健全的半導體競爭優勢地位。