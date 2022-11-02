國道1號汐止交流道邊坡坍落事件持續擴大，原訂周五搶通已被迫延後。（新北市消防局提供）

國道1號汐止交流道邊坡坍落事件持續擴大，原訂周五搶通已被迫延後。（新北市消防局提供）

國道1號汐止交流道邊坡坍落事件持續擴大，原訂周五搶通已被迫延後。（新北市消防局提供）

國1汐止段「二度走山」畫面曝光 周五搶通被迫延後

日前發生邊坡坍落的國道1號汐止路段，2日晚間7時許再度發生土石坍落事件，並自7時50分起，封閉南向五堵入口及五堵至汐止主線搶修。基隆市交通處提醒民眾，基隆往台北行駛的國道客運將改道行駛，也建議自駕的民眾提早改道。

基隆市交通處表示，因應高公局五堵至汐止南向封閉，影響基隆往台北行駛該路段的國道客運，包括1070、9026、1880、9006、1088、1801、1802、1803、1804、1805、1806、1813、1815、1551、1573、1579、2088等路線國道客運，均將改道國道3號行駛。業者均以維持現有站位的改道動線行駛，但因增加改道繞行時間恐有班次延誤，如有趕時間的旅客，建議改利用其他國道客運路線或臺鐵等前往目的地。

此外，若主線開放通行，汐止集散道路仍維持管制，除1088、1550、1550B、9026及1880等路線仍需改道行駛，其餘路線均恢復原動線。

至於自駕的民眾，交通處建議，基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入。地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南。國道1號南向往汐止出口車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止。