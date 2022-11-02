國道1號汐止交流道今晚邊坡再度坍落，土石滑落波及施工的砂石車。（新北市消防局提供）

國1汐止段「二度走山」畫面曝光 周五搶通被迫延後

國1汐止段今晚再度發生邊坡崩塌意外，大批土石滑落傳巨響，更波及現場搶修的砂石車，好在駕駛只受到驚嚇，幸無人員受傷。高公局也緊急封閉現場，提醒民眾及早改道，由於二度崩塌範圍大，原本預計周五搶通，只能再延期。

高公局表示，今晚間7時50分五堵入口跟五堵至汐止主線(7K~10K)封閉，車輛請配合疏導由五堵下交流道，基隆南下車輛改道國道3號，建議改道路線如下：

1.基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入。

2.地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南。

3.國道1號南向往汐止出口車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止。

根據《ETtoday》報導，高公局長趙興華今晚目擊崩塌現場，突然聽到一聲巨響，就看到大面積崩落土石下落，直接把施工的砂石車推開，崩塌速度只有幾秒鐘，駕駛也來不及跳車逃生，所幸並未受傷。趙興華指出，周五搶通時程確定將延後，會延後幾日仍在討論中。