國道1號汐止交流道1日走山，經過高公局連日搶修，今（4）日上午6點搶通南下主線一車道，完成第一階段目標。

地震加上連日豪雨，導致國道1號南向10k-汐止交流道南向出口集散道上方長100公尺、高30公尺的邊坡於1日滑落，高速公路局北區養護工程分局動員各式機具全力搶修。

高公局表示，因施工路段僅開放一車道通行，通行容量有限，工區速限降為60公里，請民眾循序通過施工路段；另台鐵自11月3日起至11日止（除周六、日外），每日持續加開基隆=樹林間2列區間車，高公局也呼籲民眾：搶修期間可多利用大眾運輸。

第二階段南下出口集散道及匝道部分，高公局表示，浮石清理及穩定措施持續趕辦中，現場搶修工作受天候影響頗大，為了儘早通車，仍在安全許可狀況下盡力搶修。

高公局表示，搶修期間勢必影響交通，建議民眾提早改道行駛。基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入；汐止地區南向由國1汐止交流道或國3新台五路交流道駛入國3；國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路（台5甲）。