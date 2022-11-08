趨勢科技車用資安新公司VicOne今（8）日參與MIH展示日，首度揭示於Open EV Platform軟體平台推出的車載軟體安全遠端診斷服務Secured RDS，率先將車輛異常偵測服務延伸至軟體診斷，透過遠端掌握異常數據訊號並即時示警，提供更全面的網安防護。

全球電動車市場高速發展，開啟軟體定義車輛（SDV）全新時代。然而，各項創新加速開發之際，也讓電動車成為駭客覬覦新目標，足見車用資安將成為電動車市場營運戰略布局的重要關鍵。

VicOne表示，過去RDS以硬體異常偵測為主，VicOne於MIH軟體平台開發的車載安全遠端診斷服務Secured RDS，能從車輛端點收集遙測數據，經最佳化後再發送至專為車輛安全營運中心（VSOC）設計的雲端偵測及回應（XDR）平台，進行資安威脅分析。

VicOne指出，Secured RDS利用豐富的網安威脅情報、AI和機器學習建立龐大資料庫，依循原型車數據演算出安全基準線（Base line），可有效提升攻擊偵測速度與精準度，成功強化車輛連網後資安，並大幅降低車輛錯誤診斷及軟體故障排除的時間與人力成本。

VicOne執行長鄭奕立表示，藉由MIH Open EV Platform開放平台匯集的數據樣本，整合VicOne在車聯網資安威脅豐富的產業經驗，得以發展出更加精準成熟的數據模型，即時偵測資安威脅，幫助安全團隊快速地可視化攻擊情境、且更有把握地做出回應。

鄭奕立相信，VicOne提供的Secured RDS將可為業界提供更即時且方便可靠的車用資安診斷服務，為未來電動車、智慧交通領域布局打造更穩固的資安基礎，大幅提升台灣整體自駕車產業鏈競爭力，打造更安全的開發環境、穩固產業發展。

MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰表示，此次與VicOne在車用RDS車載軟體安全合作，將為電動車生態系成員提供最無後顧之憂的維運環境，從布建到維護帶來更全面保障，一同打造更安全、開放的電動車生態系統，促進汽車產業和智能移動領域轉型。