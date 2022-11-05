侯友宜替爭取連任的國民黨新北市議會黨團書記長廖先翔站台。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜假日輔選行程滿檔，今（5）日上午冒雨前往汐止，替國民黨新北市議會黨團書記長廖先翔站台，侯友宜稱讚廖先翔這4年來的從政經驗，讓他變得更成熟穩重，並且以33歲的年紀就當上黨團書記長，比他父親廖正良還要厲害，所以向汐止的市民喊話，一定要支持廖先翔。

侯友宜表示，自己跟廖先翔一樣要爭取連任，4年後的這次選舉，依然保有為這塊土地做事情的初心，所以希望選民也能夠永遠保持一個期待，期待讓這塊土地更好、為下一代好的心情，來支持自己跟廖先翔。

除了替自己與廖先翔拉票外，侯友宜也不忘向中央喊話，希望捷運汐東線趕快核定，他說汐止人口在增加，但也遇到很多困難，雖然中央不是自己在執政，但一定會極力去爭取，這也是為什麼汐民線會變汐東線，就是他說的「先蓋先贏」，不要在等了。

侯友宜強調，汐東線已經等了20年了，人生還有多少20年可以等？為了汐東線這條捷運，汐止的新社后橋軌道已經預留好了，相關的道路拓寬也都是為了未來的交通而做的準備。

侯友宜更舉近日國道1號走山的事件為例，他說因為這個事故，塞車塞到基隆人「唉唉叫」，汐止也連帶受到傷害，加上汐止本來就是風雨較多的地方，山坡地含水量較高，所以讓他常常很擔心，所以他拜託中央能趕快核定汐東線。

侯友宜也說，汐止未來的大小建設都需要議員的支持，所以廖先翔更需要市民的支持，他說廖先翔告訴他，「我們一起主菜才會好吃！」所以這次的競選主軸叫「侯廖（好料）上桌」，菜都是廖先翔配好，然後自己再來煮，代表廖先翔對於未來汐止的建設都有一定的規畫。

最後侯友宜也巧妙引用俗諺搭配2人的號次，他說市長投2號，議員不要忘了投給3號廖先翔，因為「有二就有三，無三不成禮！」