國道1號汐止段邊坡2日晚間二度坍方，交通塞到爆，用路人直呼是汐止「交通最黑暗的一天」！高公局緊急封閉五堵入口跟五堵至汐止主線日夜搶修後，今早終於傳出令人振奮的好消息，6時已搶通一個車道，目前開放南下內線一個車道通行，內線車道開放通車後，基隆各國道客運業恢復正常路線行駛，舒緩汐止地區居民塞車之苦。高公局建議基隆及汐止地區改道3路線，今早台62線快速道路七堵段紫爆、時速不足20公里。

高公局建議改道3路線(高公局提供)

由於全線搶通還要10天，高公局建議基隆及汐止地區改道3路線包括基隆、八堵地區車輛欲往國3，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。地區車輛多利用台5甲往汐止、新台五交流道再進入國道，國1南向往汐止、南港方向車輛，提前於五堵交流道駛出利用台5甲。

此外，台鐵即日起至11日每天加開下行1133次、上行1144次基隆往返樹林2列區間車，以為紓解交通。