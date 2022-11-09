民進黨基隆市長候選人蔡適應昨（8）日在臉書提出了「市立醫院長照轉型」、「持續推動65歲以上免費裝假牙」、「65歲以上肺炎鏈球菌疫苗接種全額補助」、「衛生所升格衛生健康中心」與「建立基隆四大醫院互助聯繫網絡」5項政策，希望能提升基隆市的醫療服務。

首先在「市立醫院長照轉型」方面，蔡適應提出由市政府來整合，推動基隆市立醫院的轉型成長照醫院，讓基隆增加更多長照能量，也透過政策面來持續鼓勵民間，一起來推動長照。

蔡適應也宣布，要持續推動65歲以上長輩免費裝假牙的政策，他表示，要依據物價的上升，適時的提升補助的額度，讓免費裝假牙的政策能夠延續，也讓長輩可以「從齒幸福」。同時，還要進行「65歲以上肺炎鏈球菌疫苗接種全額補助」，因目前基隆現行肺炎鏈球菌疫苗接種只針對71歲以上長者，蔡適應認為，若要幫助長輩們提升預防疾病的免疫力，從65歲長者開始全額補助。

蔡適應表示，未來要推動基隆市有七個行政區的衛生所，升格改制成衛生健康中心，成為里鄰間促進健康的單位，讓市民朋友可以更容易親近。同時基隆市衛生局和基隆長庚醫院、部立基隆醫院、三軍總醫院基隆分院、臺灣礦工醫院等四大醫院建立互助聯繫網絡，透過分工合作和相關政策，來提升區域醫院的醫療量能，幫助整個大基隆區的醫療向上提升。