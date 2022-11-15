九合一選舉倒數，各候選人選舉公報近期陸續送達選民家中。其中在苗栗縣頭份市民生里出現一位領有「輕度智能障礙手冊」的里長候選人古益弦，引起關注。對於參選動機，他直言因「看不慣有些人沒選上要生要死，以及做的決定比我還要智障」！

古益弦的哥哥古富源昨（14）日在臉書Po出了弟弟的選舉公報截圖，在公報中可看到，36歲的古益弦列出了過去就讀的特教班資料，並且在政見欄提到，自己領有輕度智障手冊，若是當選「全家服務」，且哥哥在當地開機車行，店面開著，隨時都能找到人！

至於參選的原因，古益弦則直言「看不慣有些人沒選上要生要死，以及做的決定比我還要智障」，因此他保證，若是順利選上里長會認真做，若沒選上也沒關係，因為是選高興的。

而古富源也在臉書發文提到，弟弟平時大小選舉、廟會活動都一定會到，而古富源並開嗆政客「不要以為只有你們可以選，我要證明就算智障當選，這個社會一樣在轉，根本就不會改變，還是一樣在運轉！」。最後古富源也承諾，若弟弟真的當選里長，會把保證金、里長4年事務費全數捐出並且列冊，視里民需要全數用在民生里上。

古富源的貼文也引起了網友們的熱議，紛紛留言大讚「有遠見」、「祝高票當選」、「帥爆！請接受我的膝蓋」、「有看過他在速食店工作，很認真」、「看起來政見中為民服務的態度比多數候選人還要正常」。