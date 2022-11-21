年底九合一選戰倒數不到一週，各縣市的市長候選人都摩拳擦掌的準備，競爭也進入白熱化階段，而今（21）日民進黨基隆市長候選人蔡適應就在臉書上表示，林右昌和他聯手爭取中央1億8千萬元，興建了《興隆街基隆河自行車道》，蔡適應也強調「會串起基隆河濱最美風景」，引發討論。

蔡適應在臉書上PO出一篇《興隆街基隆河自行車道》的文章表示，他和林右昌視察興隆街基隆河自行車道工程狀況，並且由基隆市政府工務處洪延良科長解說。蔡適應指出，「我們在自行車道試走了一段路，過港里長陳清池多次跟適應說明這段自行車道的重要性，興隆街這段路，由於有大型車輛經過，建置懸臂自行車道，對市民和自行車友才有保障！」

蔡適應也提及，陳清池里長說，他跟基隆市政府講了17年，「國民黨市長和立委無法完成的建設，蔡適應和林右昌一起來完成」，蔡適應最後也指出，「近期雖然受到缺工缺料的影響，工期有所延後，但是我們有信心，未來這段完成後，基隆河濱會成為市民最佳的休憩空間」。