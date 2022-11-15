距離九合一選舉倒數不到15天，各縣市長候選人都積極準備中。今（15）日新北市長侯友宜就到淡水、八里掃街，侯友宜也在臉書上分享了與民眾互動的照片，從圖片中可以看到，許多民眾的臉上都高掛著笑容，熱情地與侯友宜互動。侯友宜也表示「謝謝你們，又比讚又喊YA」，引發討論。

侯友宜在臉書上PO出一篇「淡水、八里的『侯朋友』我來了！」的文章表示，「這次我們從『媽媽之河』淡水河出發！沿路好多熱情的好朋友！感謝你們！」侯友宜也指出，淡水河，是新北母親之河，孕育著新北，就像媽媽養育小孩一樣，用心照顧，讓這塊土地，好，還要更好！侯友宜強調「『侯我』和新北往前衝！『為您』拚一個好日子！」

同時侯友宜附上掃街的照片，許多民眾的臉上都洋溢著幸福的笑容，也很熱情和侯友宜打招呼，許多網友看到後紛紛留言表示「侯市長加油，淡水是我的故鄉，新北有你真好」、「感覺超讚的，侯市長加油！」、「侯市長一出現大家都好嗨唷！」、「歡迎市長來淡水，我們家都支持你」。