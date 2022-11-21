新北市推動公共托育，迄今已完成113家，年底將達標120家，收托量一都抵五都。新北市社會局表示，新北「公托破百、百家百佳」獲有「公部門奧斯卡獎」的第五屆政府服務獎，是新北市公托二度獲獎。

新北市社會局長張錦麗表示，第五屆政府服務獎有來自中央及地方政府共133個機關參賽，最後評選出24個獲獎，新北市社會局是全國唯一獲獎的社會局，且是6年內以公托為主題兩度獲獎，顯示行政院國家發展委員會對新北市市府執行公托政策的肯定。

張錦麗表示，新北市公托政策是在前市長朱立倫任內，以「歡喜生、快樂養」為理念，以平價、優惠、專業為目標，鼓勵年輕父母生育，並協助他們減輕養兒育女的壓力，兼解決少子化的國安問題。朱前市長8年任內完成60家，侯友宜接棒，在4年內要完成「公托倍增」，使總家數達到120家。

張錦麗表示，侯友宜在副市長任內，就負責整合跨局處尋覓場地，利用學校、活動中心、市場、停車場等餘裕空間，和公益回饋空間等籌設，甚至突破法令，以性別工作平等法友善措施的規定，在工業區設立3家：也利用社宅獎勵，將公托納入。新北市公托政策的成功，除帶動全國友善托育的專業發展，也促使中央將公共托育的建置納入前瞻計畫。

張錦麗說，新北市公托從無到有，到成為全國友善托育的領頭羊，要感謝產、官、學私公協力的合作，尤其各大專院校專家學者的指導，33個民間兒少專業團隊的支持與承辦，新北市將這些經驗和智慧集結成冊，出版工作管理及營運管理手冊，可謂托育界的葵花寶典，並且不吝分享，各縣市包含台南、台中、桃園等都來取經。

新北市公托奧斯卡第五屆政府服務獎