民進黨新北市長林佳龍今(21)日砲火全開，砲轟新北市長侯友宜任內沒有重大建樹，更嗆若是講得出來就道歉，然而卻被侯心平氣和的一一列舉政績回應；林佳龍同日晚間與立法院長游錫堃同台合體，前往蘆洲進行車隊掃街，他受訪時言詞間顯得拿侯友宜莫可奈何，強調是指會議展覽中心、表演藝術場館、巨蛋這些重大建設，批侯友宜雞同鴨講，直言無法跟他溝通。

林佳龍表示，侯友宜沒有針對問題回答，還是雞同鴨講，他指的是新北市作為一個國際化都市，擁有全台最多的400萬人口卻仍然沒有的重大設施，像是會議展覽中心、表演藝術場館，以及像巨蛋這種大型運動休閒設施，而且新北市連達國際水準的兒童育樂場地也都沒有， 「侯友宜跟我講長照、幼托，這個都是中央推的政策跟補助」。

他說，我們指的是國際化都市的硬體建設跟軟實力，新北市要有志氣，不能老是做蛋白區，新北市應該把台北市包進來，成為1000萬首都圈的「桶摳」，有很多家長帶著小孩陳情說八仙樂園事故後，沒有親子可以玩的遊樂園，產業界也覺得為什麼要去台北市的南港會展中心，而沒辦法在新北，文化界有很多聲音希望有表演團隊可以來，但新北也沒有類似兩廳院、國家歌劇院、衛武營的設施，那是一個品質，不能老是唱野台戲。

對於侯友宜的平淡反應，林佳龍也顯得相當無奈，強調他是針對這些問題，希望侯市長可以具體回答，不要答非所問，但侯友宜用自己的語言，找侯下面的人就會亂罵一通，真的覺得沒辦法溝通；他再酸侯友宜不要躲在城堡裡面，每一個問題能夠具體回答，這些是新北市民的心聲，希望侯能聽見。

游錫堃則說，一個城市的規劃跟建設，要考慮台灣在亞洲地位、這個城市在台灣的定位；他以過去治理宜蘭縣為例，指出宜蘭有許多建設在其他縣市不一定看得到，但蘭陽博物館是第一個以台灣為主體性的博物館，而台南歷史博物館其實是第二間。

他說，第一個最好、會賺錢的節慶是宜蘭童玩節，第一個傳統藝術中心，第一個以區段徵收，並在縣政特區內將縣政大樓、宜蘭縣議會、宜蘭地方法院等三權分立的建築物及中，周為更有廣達2020公頃的公園，是很漂亮的宜蘭縣政中心。

游錫堃也細數冬山河運動公園、羅東運動公園、全國最好的露營區武荖坑，再加上全國最好的殯葬園區員山湖，宜蘭可以做到這樣，城市建設要跟其他城市區隔，而且是民眾所需要，有感的。

游錫堃指出，過去2002年擔任行政院長時，提出的「挑戰2008計畫」曾針對新北(當時未升格，仍為台北縣)規劃大台北新劇院、北部流行音樂中心，但20年前提出的都看不到，但當時同樣有提出像是高雄衛武營，「有的縣市已經看得到，有的縣市看不到」。