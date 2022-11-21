尋求連任的新北市長侯友宜表示，要做事就難以不得罪人，也是因為這樣才會有很多事情拖上多年仍未改變，但他透露在他與團隊的努力下，佔地高達397公頃的塭仔圳市地重劃案順利執行，輔導超過4000間廠家搬遷，且期間0抗爭，很感謝大家的努力，「咱做伙拚！努力拚更好！」

侯友宜今（21）日在臉書表示，在做事的人，幾乎不可能不得罪人，而塭仔圳市地重劃佔地高達397公頃，相當於2.6個信義計畫區、7.4個新板特區，想要改變需要花上相當大的力氣，也因此在過去50年間，這裡從未有過改變。

「咱做伙拚！努力拚更好！」侯友宜指出，在塭仔圳市地重劃案中，各界努力下最終順利輔導了4217間廠家搬遷，且期間更是做到0抗爭，「在面對改變的時候，壓力肯定非常大，非常感謝所有市民、里長、議員」。

侯友宜說，有好的基礎才會有好的未來，現在讓他繼續為新北打基礎，2030時，新北市將成為台灣的重心。