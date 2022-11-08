基隆國道客運9026路線，12月由福和客運接手，將改道只停南港展覽館，引起安樂區民眾反彈。國民黨基隆市長參選人謝國樑質疑，9026路線延後到12月通車，是因為選舉考量，「根本是赤裸裸的欺騙基隆的通勤族」，他也怒轟民進黨基隆市長參選人蔡適應曾保證原路線、原站點不會做更改，如今全然跳票。

謝國樑今(8)日和副議長林沛祥召開「9026減班路線通勤族權益」記者會，一起捍衛通勤族權益。謝國樑也在臉書提及，林沛祥在11月初曾撥打皇家及福和客服專線，皆得到將在12月接手9026路線的消息，與在9月得到的會議結論相同，9026將要取消南港車站，並增加汐止四站點，行駛路線也將從原本接駛國道三號轉為從國道一號行經汐止科技園區，預估將大幅提高通勤時間，影響民眾權益。

謝國樑表示，9026路線是僅次於1815路線，在安樂區是最大通勤路線，在疫情前每天有2200人次搭乘，每日最高達88班，都是往南港、內湖上班。謝國樑說基隆市府對於9026路線的通勤族權益一概不談，只能透過立法院、台北市、新北市取得營運計畫書資料，現在卻取消南港站點。謝國樑質疑，9026路線原本11月就要通車，為什麼延後到12月，「就是因為選舉考量，根本是赤裸裸的欺騙基隆的通勤族」。此外，他說蔡適應曾在記者會中打包票原路線原站點不會做更改，如今全然跳票，就是完全沒有公信力，最可惡的是他們說謊，還不告訴民眾真相。

謝國樑認為，蔡適應對9026路線的承諾完全跳票，還刻意欺瞞9026路線的通勤族，更諷刺的是今天還開通勤月票的記者會。謝國樑諷刺表示，過去七年不做，現在選舉到了才想起來，這種缺乏公信力的行為，該如何讓民眾信任？「這位市長候選人實在不適任，應當好好發揮立委的功能，替基隆人爭取通勤權益，而非繼續欺騙基隆人」。