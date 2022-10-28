全球排名前3大，同時也是豐田汽車主要車用零組件供應業者電裝（Denso），28日最新季報中，營業利益大幅成長76%，但還是較路透社所彙整的市場預估值，要少24%左右。

根據路透社資料，7到9月底這3個月內，電裝營利為918億日圓，約6.26億美元，外界預估平均為1204.8億日圓。去年同期，電裝的營利只有521億日圓而已。

產品包括車用空調設備、動力系統以及自駕項目的電裝，還是維持已經下修的本財年營利預估值4800億日圓，遠比市場預估僅2110億日圓，還要高出整整1倍多。

電裝指出，有考慮到汽車製造業者將本財年產能，較原計畫要減少約10%的下行風險。不過，就算產能可能會少這麼多，還是比上個財年的生產數量要多。

電裝表示，這些車商原本打的如意算盤是提升每月產能，希望能快點消化手中訂單，不要耽誤交車時間。公平一點來說，車廠產能已漸漸回歸至以前正常的水準。不清楚汽車晶片短缺一事何時會有長足改善，但從明年起，這個問題應該會逐漸解決。